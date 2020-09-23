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В МИД заявили о реальных шансах принять закон о двойном гражданстве в Украине

Ужгород, Среда 23 сентября 2020 14:46
В МИД заявили о реальных шансах принять закон о двойном гражданстве в Украине
Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность принятия закона, который бы урегулировал ситуацию двойного гражданства в Украине. Он заявил, что реальные шансы на это есть.

Об этом он заявил на совместном пресс-брифинге с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто в Ужгороде.

"Для нас это вопрос намного шире, чем только в части украинских венгров. Потому я понимаю, что вам болит именно венгерский вопрос, но это намного шире вопрос. Ответ на ваш вопрос такой: реальные шансы есть", - сказал Кулеба.

Отметим, в начале июня глава МИД Украины заявил, что в стране должны найти сбалансированное решение для внедрения двойного гражданства. Однако, должны быть исключения для отдельных категорий украинцев, а также государств.

Как писало РБК-Украина, в мае Верховная рада решила снять с повестки дня президентский проект закона о двойном гражданстве.

При этом глава парламента Дмитрий Разумков заявлял, что введение двойного гражданства возможно, но требует дополнительного изучения и подготовки законодательных норм для защиты национальных интересов.

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Новости Украины Политика МИД УкраиныгражданствоДмитрий Кулеба
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