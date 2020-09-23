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У МЗС заявили про реальні шанси прийняти закон про подвійне громадянство в Україні

Ужгород, Середа 23 вересня 2020 14:46
У МЗС заявили про реальні шанси прийняти закон про подвійне громадянство в Україні
Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував можливість прийняття закону, який би врегулював ситуацію подвійного громадянства в Україні. Він заявив, що реальні шанси на це є.

Про це він заявив на спільному прес-брифінгу з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто в Ужгороді.

"Для нас це питання набагато ширше, ніж тільки в частині українських угорців. Тому я розумію, що вам болить саме угорське питання, але це набагато ширше питання. Відповідь на ваше запитання таке: реальні шанси є", - сказав Кулеба.

Відзначимо, на початку червня глава МЗС України заявив, що в країні повинні знайти збалансоване рішення для впровадження подвійного громадянства. Однак, повинні бути винятки для окремих категорій українців, а також держав.

Як писало РБК-Україна, в травні Верховна рада вирішила зняти з порядку денного президентський проект закону про подвійне громадянство.

При цьому глава парламенту Дмитро Разумков заявляв, що введення подвійного громадянства можливе, але вимагає додаткового вивчення і підготовки законодавчих норм для захисту національних інтересів.

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