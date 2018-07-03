Задержка авиарейсов: в МИД заявили о ненадлежащей работе ряда украинских дипломатов

Это стало предметом для дисциплинарных производств в отношении них

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) констатировали ненадлежащую работу некоторых украинских дипломатов и консулов во время массовых задержек авиаперевозок. Об этом сегодня во время брифинга сообщил госсекретарь МИД Андрей Заяц, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, дипломат поблагодарил послов и консулов в других странах за проведенную работу во время форс-мажорной ситуации с авиаперевозками украинцев.

"Хочу поблагодарить ряд дипломатов и консулов", - отметил он.

Вместе с тем, Заяц отметил, что не все украинские дипломаты и консулы должным образом отреагировали на проблему с задержкой авиарейсов.

"А некоторых (дипломатов, - ред.) не поблагодарить. Это стало предметом дисциплинарного производства, поскольку не все сработали так, как следует", - сказал госсекретарь МИД.

Напомним, ранее Заяц заявил, что Министерство иностранных дел Украины призывает пострадавших от массовых задержек авиарейсов граждан подавать иски на туроператоров.

Кроме того, Заяц сообщал, что по предварительным подсчетам, в результатов массовых задержек авиарейсов пострадало 1,5 тыс. лиц.

Как ранее сообщалось в материале РБК-Украина "Море в аэропорту: почему украинцы не могут вылететь на отдых ", туристический рынок Украины переживает серьезный кризис в последние несколько дней, а его первые признаки стали проявляться еще два месяца назад.

Пик кризиса пришелся на 27 июня, тогда авиакомпания Bravo отменила выполнение пяти рейсов из Туниса в Украине. За такие действия украинские туристы застряли в Тунисе почти на неделю. Позже стала известна причина таких действий: туроператор "Оазис" задолжал перевозчику более один миллион долларов.