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Затримка авіарейсів: в МЗС заявили про неналежну роботу ряду українських дипломатів

НовиниПолітика    03.07.2018 - 14:08
Фото: Андрій Заяць (mfa.gov.ua)
Фото: Андрій Заяць (mfa.gov.ua)

Це стало предметом для дисциплінарних проваджень щодо них

В Міністерстві закордонних справ України (МЗС) констатували неналежну роботу деяких українських дипломатів та консулів під час масових затримок авіаперевезень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив держсекретар МЗС Андрій Заяць, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, дипломат подякував послам та консулам в інших країнах за проведену роботу під час форс-мажорної ситуації з авіаперевезеннями українців.

"Хочу подякувати ряду дипломатів та консулів", - зазначив він.

Разом з тим, Заяць наголосив, що не всі українські дипломати  та консули належним чином відреагували на проблему із затримкою авіарейсів.

"А деяким (дипломатам, - ред.) не подякувати, що стало предметом дисциплінарного провадження, бо не всі спрацювали так, як слід", - сказав держсекретар МЗС.

Нагадаємо, раніше Заяць заявив, що Міністерство закордонних справ України закликає постраждалих від масових затримок авіарейсів громадян подавати позови на туроператорів.

Окрім того, Заяць повідомляв, що за попередніми підрахунками, у результатів масових затримок авіарейсів постраждало 1,5 тис. осіб.

Як раніше повідомлялося в матеріалі РБК-Україна "Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок ", туристичний ринок України переживає серйозну кризу в останні кілька днів, а його перші ознаки стали проявлятися ще два місяці тому.

Пік кризи припав на 27 червня, тоді авіакомпанія Bravo скасувала виконання п'яти рейсів з Тунісу в Україні. Через такі дії українські туристи "застрягли" в Тунісі майже на тиждень. Пізніше стала відома причина таких дій: туроператор "Оазис" заборгував перевізнику понад один мільйон доларів.

МЗС закликає постраждалих від затримок авіарейсів подавати позови на туроператорів У результаті масових затримок авіарейсів постраждало 1,5 тис. осіб, - МЗС
Теги публікації: МЗС, дипломаты, авиасообщение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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