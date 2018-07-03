У результаті масових затримок авіарейсів постраждало 1,5 тис. осіб, - МЗС

МЗС закликає подорожуючих за кордон реєструватися у системі добровільної реєстрації громадян України

За попередніми підрахунками, у результатів масових затримок авіарейсів постражлало 1,5 тис. осіб. Про це у вівторок, 3 липня, в ході брифінгу повідомив держсекретар Міністерства закордонних справ Андрій Заяць, передає кореспондент РБК-Україна.

"Станом на вчора, 2 липня, ми виходимо на 1,5 тис. пасажирів", - сказав Заяць.

Він також закликав подорожуючих за кордон реєструватися у системі добровільної реєстрації громадян України.

"Повторюю заклик до громадян, які їздять за кордон - реєструйтеся в системі добровільної реєстрації українських громадян. Це, зокрема, дає можливість в разі необхідності оцінити кількість наших співвітчизників в тій чи іншій країні світу", - ззаначив Заяць.

Нагадаємо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями, що спричинила масові затримки рейсів. "Ми забезпечили повернення усіх громадян з Тунісу, Албанії та інших країн... Кризу подолано", - заявив міністр.