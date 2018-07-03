МЗС закликає постраждалих від затримок авіарейсів подавати позови на туроператорів

У разі, якщо туроператор не визнає своєї провини, він може подати зустрічний позов

Міністерство закордонних справ України (МЗС) закликає постраждалих від масових затримок авіарейсів громадян подавати позови на туроператорів. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив держсекретар МЗС Андрій Заяць, передає кореспондент РБК-Україна.

"Відверто скажу, шановні колеги, що ми рекомендували всім тим громадянам України, які використали кілька днів і були вимушені проводити зайвий час в приміщеннях аеропортів, подавати судові позови до туристичних операторів. Якщо туристичний оператор вважає, що вина лежить на іншому учаснику, то він завжди матиме можливість подати зустрічний позов", - сказав він.

Заяць також зазначив, що українці не подаватимуть колективні позови доти, поки ліберальний ринок не запрацює.

Зазначимо, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив про подолання кризи з авіаперевезеннями, що спричинила масові затримки рейсів.

Як раніше повідомлялося в матеріалі РБК-Україна "Море в аеропорту: чому українці не можуть вилетіти на відпочинок ", туристичний ринок України переживає серйозну кризу в останні кілька днів, а його перші ознаки стали проявлятися ще два місяці тому.

Пік кризи припав на 27 червня, тоді авіакомпанія Bravo скасувала виконання п'яти рейсів з Тунісу в Україні. Через такі дії українські туристи "застрягли" в Тунісі майже на тиждень. Пізніше стала відома причина таких дій: туроператор "Оазис" заборгував перевізнику понад один мільйон доларів.

Як повідомив РБК-Україна директор мережі турагентств "Поїхали з нами" Олег Кулик, серед причин, які призводять до затримки рейсів, виділяється брак літаків або їх поломка.