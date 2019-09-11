МЗС викликав посла Чехії для роз'яснень

Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

Посла викликали в МЗС через заяв президента Чехії щодо русинів

Міністерство закордонних справ України викликало посла Чеської Республіки Радека Матулы для роз'яснень з приводу зустрічі президента Чехії Мілоша Земана з представниками русинів. Про це повідомили в пресс-службе МЗС.

Повідомляється, що під час зустрічі чеський дипломат висловив підтримку територіальної цілісності України.

"Чеський дипломат заперечував будь-які заклики з боку Чехії русинської автономії в Закарпатті та підтвердив підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних кордонів. Чеська сторона підготує з цього приводу офіційну інформацію", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС заявили, що і надалі рішуче реагувати на будь-які спроби ставити під сумнів суверенітет і територіальну цілісність України.

Нагадаємо, 10 вересня президент Чехії Мілош Земан заявив, що планує обговорити питання русинів з президентом України Володимиром Зеленським.

Також РБК-Україна повідомляло, що в МЗС Естонії виступили проти скасування безвиза з Україною. Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Естонії Березень Хельма заявив, що планує заборонити в'їзд в країну для громадян України.