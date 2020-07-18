МИД выясняет, есть ли украинцы на захваченном танкере у берегов Нигерии

Фото: танкер Curacao Trader (marinetraffic.com)

Вчера стало известно о нападении пиратов на танкер Curacao Trader

Украинские дипломаты выясняют данные о захвате танкера возле берегов Нигерии, на котором могут быть украинцы. Накануне стало известно об очередном нападении пиратов.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в Министерстве иностранных дел.

Сообщается, что посольства Украины в Нигерии и Греции проверяют информацию СМИ о захвате 15 членов экипажа танкера Curacao Trader, среди которых могут быть украинские граждане. В то же время, на данный момент нет точной информации, сколько граждан Украины среди экипажа

"Пока выясняем. Вероятное местонахождение судовладельца - Греция", - объяснили в МИД проверку информации посольством Украины в Греции.

Отметим, накануне стало известно о том, что в Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Curacao Trader, которое шло под флагом Либерии. По данным портала Dryad Global, на борт зашли восемь пиратов, которых возможно поддерживают с крупного судна.

Напомним, в апреле 2020 года у берегов Бенина пираты захватили судно и похитили украинца.

Он был освобожден в конце мая, его переправили на территорию одной из стран Евросоюза, после чего он вернулся в Украину.