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МЗС з'ясовує, чи є українці на захопленому танкері біля берегів Нігерії

Київ, Субота 18 липня 2020 12:17
МЗС з'ясовує, чи є українці на захопленому танкері біля берегів Нігерії
Фото: танкер Curacao Trader (marinetraffic.com)
Автор: Анастасія Світлевська

Вчора стало відомо про напад піратів на танкер Curacao Trader

Українські дипломати з'ясовують дані про захоплення танкера біля берегів Нігерії, на якому можуть бути українці. Напередодні стало відомо про черговий напад піратів.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомили в Міністерстві закордонних справ.

Повідомляється, що посольства України в Нігерії та Греції перевіряють інформацію ЗМІ про захоплення 15 членів екіпажу танкера Curacao Trader, серед яких можуть бути українські громадяни. У той же час, на даний момент немає точної інформації, скільки громадян України серед членів екіпажу

"Поки з'ясовуємо. Ймовірне місцезнаходження судновласника - Греція", - пояснили у МЗС перевірку інформації посольством України в Греції.

Відзначимо, напередодні стало відомо про те, що в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати атакували танкер Curacao Trader, яке йшло під прапором Ліберії. За даними порталу Dryad Global, на борт зайшли вісім піратів, яких можливо підтримують з великого судна.

Нагадаємо, у квітні 2020 року біля берегів Беніну пірати захопили судно і викрали українця.

Його було звільнено в кінці травня та переправили на територію однієї з країн Євросоюзу, після чого він повернувся до України.

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