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МИД выражает протест РФ из-за незаконного приговора Сущенко

НовостиПолитика    04.06.2018 - 16:26
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

В МИД требуют освобождения Сущенко

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает протест Российской Федерации (РФ) относительно незаконного приговора украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом в Тwitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Выражаем протест РФ по поводу незаконного приговора журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения", - написала она.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 4 июня 2018 года, украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы. Сторона защиты Сущенко намерена завтра, 5 июня 2018 года, подать апелляционную жалобу на приговор российского суда.

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Теги публикации: МИД Украины, Российская Федерация, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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