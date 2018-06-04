МИД выражает протест РФ из-за незаконного приговора Сущенко

В МИД требуют освобождения Сущенко
Министерство иностранных дел (МИД) Украины выражает протест Российской Федерации (РФ) относительно незаконного приговора украинскому журналисту Роману Сущенко. Об этом в Тwitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.
"Выражаем протест РФ по поводу незаконного приговора журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения", - написала она.
Выражаем протест РФ по поводу незаконного приговора журналисту Сущенко.Политически мотивированное дело.Требуем увольнения pic.twitter.com/VcjvMh2WOa— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 4, 2018
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня, 4 июня 2018 года, украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы. Сторона защиты Сущенко намерена завтра, 5 июня 2018 года, подать апелляционную жалобу на приговор российского суда.