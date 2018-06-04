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МЗС висловлює протест РФ щодо незаконного вироку Сущенку

НовиниПолітика    04.06.2018 - 16:26
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

У МЗС вимагають звільнення Сущенка

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловлює протест Російській Федерації (РФ) щодо незаконного вироку українському журналісту Роману Сущенку. Про це у Тwitter написала речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку. Політично вмотивована справа. Вимагаємо звільнення", - написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 червня 2018 року, українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці. Сторона захисту Сущенка має намір завтра, 5 червня 2018 року, подати апеляційну скаргу на вирок російського суду.

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Теги публікації: МЗС, Російська Федерація, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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