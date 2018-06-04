МЗС висловлює протест РФ щодо незаконного вироку Сущенку

У МЗС вимагають звільнення Сущенка
Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловлює протест Російській Федерації (РФ) щодо незаконного вироку українському журналісту Роману Сущенку. Про це у Тwitter написала речниця МЗС Мар'яна Беца.
"Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку. Політично вмотивована справа. Вимагаємо звільнення", - написала вона.
Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку.Політично вмотивована справа.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/VcjvMh2WOa— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 4, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 4 червня 2018 року, українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці. Сторона захисту Сущенка має намір завтра, 5 червня 2018 року, подати апеляційну скаргу на вирок російського суду.