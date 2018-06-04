Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

Жалоба на приговор Сущенко будет подана завтра

Украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", - сообщил он.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) June 4, 2018

Через несколько минут начнётся оглашение приговора украинскому журналисту Роману Сущенко в Московском городском суде. pic.twitter.com/zHLy1TUWTQ — Mark Feygin (@FeyginMark) June 4, 2018

Напомним, ранее Фейгин анонсировал, что Сущенко, которого удерживают в Российской Федерации, вынесут приговор 4 июня 2018 года.

Отметим, Сущенко (корреспондент информационного агентства "Укринформ") был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки. Так, по версии следствия, он якобы занимался сбором тайных сведений о деятельности вооруженных сил и войск нацгвардии РФ.