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Сущенко в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 15:52
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)
Фото: Роман Сущенко (УНИАН)

Жалоба на приговор Сущенко будет подана завтра

Украинского журналиста Романа Сущенко в Российской Федерации (РФ) приговорили к 12 годам тюрьмы. Об этом в Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин.

"Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра", - сообщил он.

Напомним, ранее Фейгин анонсировал, что Сущенко, которого удерживают в Российской Федерации, вынесут приговор 4 июня 2018 года.

Отметим, Сущенко (корреспондент информационного агентства "Укринформ") был задержан в РФ в октябре 2016 года по подозрению в шпионаже. В РФ также считают Сущенко кадровым сотрудником украинской разведки. Так, по версии следствия, он якобы занимался сбором тайных сведений о деятельности вооруженных сил и войск нацгвардии РФ. 

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Теги публикации: Российская Федерация, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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