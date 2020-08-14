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МИД: власти Беларуси отпустят одного из задержанных украинцев

Киев, Пятница 14 августа 2020 04:37
МИД: власти Беларуси отпустят одного из задержанных украинцев
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Задержанный в Минске гражданин Украины должен выплатить штраф

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин сообщил о достигнутых договоренностях с властями Беларуси о том, что один из задержанных во время протестов в Минске вернется в Украину. Он должен будет выплатить штраф.

Об этом Енин заявил в эфире "Громадського радіо".

При этом он не назвал фамилии украинца, который должен вернуться после задержания в столице Беларуси.

"Один из задержанных завтра оплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно более быстрому транзиту в Украину", - рассказал Енин.

Он также отметил, что всем задержанным украинским гражданам государство обеспечит правовую помощь.

Отметим, ранее было известно о четырех задержанных в Беларуси украинцах.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас ищут задержанных в Беларуси украинских волонтеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в связи с задержанием украинцев на протестах в Беларуси официальный Киев добивается их освобождения.

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