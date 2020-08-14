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МЗС: влада Білорусі відпустить одного із затриманих українців

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 04:37
МЗС: влада Білорусі відпустить одного із затриманих українців
Фото: протести в Білорусі (tut.by)
Автор: Артур Родивилов

Затриманий у Мінську громадянин України має виплатити штраф

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін повідомив про досягнуті домовленості з владою Білорусі про те, що один з затриманих під час протестів у Мінську повернеться в Україну. Він має сплатити штраф.

Про це Енін заявив в ефірі "Громадського радіо".

При цьому він не назвав прізвища українця, який має повернутися після затримання в столиці Білорусі.

"Один із затриманих завтра сплатить штраф і зможе таким чином зняти свої питання з білоруською владою, після чого за сприяння нашої дипломатичної установи будуть прийняті заходи для якомога швидкого транзиту в Україну", - розповів Єнін.

Він також зазначив, що всім затриманим українським громадянам держава забезпечить правову допомогу.

Зазначимо, раніше було відомо про чотирьох затриманих у Білорусі українців.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зараз шукають затриманих в Білорусі українських волонтерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у зв'язку із затриманням українців на протести в Білорусі офіційний Київ домагається їхнього звільнення.

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