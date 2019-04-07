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МИД Венгрии вызвал украинского посла

Новости » Политика    07.04.2019 - 09:15
МИД Венгрии вызвал украинского посла
Фото: Любовь Непоп (hungary.mfa.gov.ua)

МИД Венгрии вызвал посла из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Agerpres.

Указано, что Келемен собирался принять участие в торжествах по случаю 30-летия образования Венгерского культурного союза на Закарпатье. Келемен отметил, что ему отказали во въезде "без какого-либо четкого объяснения". Также он добавил, что запрет на въезд действует 1,5 года.

Напомним, лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен в Facebook написал, что его не пустили в Украину. В частности, по его словам, он прождал в пункте пропуска около часа и получил отказ во въезде от пограничников.

"Я мог бы сделать это, если бы украинская власть после часа бессмысленного ожидания и пограничного контроля позволила бы мне въехать в страну. Они лишили меня права въезжать в страну без каких-либо объяснений. Они просто сообщили, что я не могу пересечь границу", - написал Келемен.

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