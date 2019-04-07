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МЗС Угорщини викликало українського посла

Новини » Політика    07.04.2019 - 09:15
МЗС Угорщини викликало українського посла
Фото: Любов Непоп (hungary.mfa.gov.ua)

МЗС Угорщини викликало посла через відмову Києва дозволити в'їзд в країну голові Демократичного союзу угорців Румунії

Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла України в Будапешті Любов Непоп через відмову Києва дозволити в'їзд в країну голові Демократичного союзу угорців Румунії (ДСВР) Хунору Келемену. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Agerpres.

Зазначено, що Келемен збирався взяти участь в урочистостях з нагоди 30-річчя утворення Угорського культурного союзу на Закарпатській Україні. Келемен зазначив, що йому відмовили у в'їзді "без якого-небудь чіткого пояснення". Також він додав, що заборона на в'їзд діє 1,5 року.

Нагадаємо, лідер Демократичного союзу угорців Румунії Хунор Келемен у Facebook написав, що його не пустили в Україну. Зокрема, за його словами, він прочекав у пункті пропуску близько години і отримав відмову у в'їзді від прикордонників.

"Я міг би зробити це, якби українська влада після години безглуздого очікування та прикордонного контролю дозволила б мені в'їхати в країну. Вони позбавили мене права в'їжджати в країну без будь-яких пояснень. Вони просто повідомили, що я не можу перетнути кордон", - написав Келемен.

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