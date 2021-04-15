МИД Великобритании вызвал российского посла из-за "злонамеренных действий" Москвы

МИД Великобритании 15 апреля вызвал посла РФ Андрея Келина. Российскому дипломату выразили обеспокоенность "злонамеренными действиями" Москвы, а также наращиванием войск России возле границы с Украиной.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Великобритании .

"Министерство иностранных дел Соединенного Королевства вызвало российского посла в связи с глубокой обеспокоенностью злонамеренной деятельностью (Москвы - ред.), включая кибератаки, вмешательство в демократические процесс и наращивание вооруженных сил (РФ, - ред.) вблизи украинской границы и аннексированного Крыма", - отмечается в пресс-релизе.

В британском МИД российском дипломату дали понять, что Лондон поддерживает введенные президентом США Джо Байденом санкции против России. Также послу указали на планы Великобритании продолжить поддержку своих союзников по противодействию "злонамеренным" действиям российских спецслужб.