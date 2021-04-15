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МИД Великобритании вызвал российского посла из-за "злонамеренных действий" Москвы

Новина українською → Лондон, Четверг 15 апреля 2021 21:17
МИД Великобритании вызвал российского посла из-за "злонамеренных действий" Москвы Фото: британский флаг (pixabay.com/skeeze)
Автор: РБК-Украина

МИД Великобритании 15 апреля вызвал посла РФ Андрея Келина. Российскому дипломату выразили обеспокоенность "злонамеренными действиями" Москвы, а также наращиванием войск России возле границы с Украиной.

Об этом сообщило министерство иностранных дел Великобритании.

"Министерство иностранных дел Соединенного Королевства вызвало российского посла в связи с глубокой обеспокоенностью злонамеренной деятельностью (Москвы - ред.), включая кибератаки, вмешательство в демократические процесс и наращивание вооруженных сил (РФ, - ред.) вблизи украинской границы и аннексированного Крыма", - отмечается в пресс-релизе.

В британском МИД российском дипломату дали понять, что Лондон поддерживает введенные президентом США Джо Байденом санкции против России. Также послу указали на планы Великобритании продолжить поддержку своих союзников по противодействию "злонамеренным" действиям российских спецслужб.

Напомним, ранее Польша выслала трех российских дипломатов. Основанием послужило нарушение сотрудниками посольства дипломатического статуса. Кроме того, в польском МИД выразили солидарность с решением США ввести санкции против РФ.

Отметим, 15 апреля президент США Джо Байден выдал указ о введении новых санкций против России. Введение ограничений в Белом доме объяснили "вредоносной внешней деятельностью" России.

Кроме того, администрация Байдена решила выслать из Соединенных Штатов десять российских дипломатов.

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