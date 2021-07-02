МИД Украины о заявлениях Лукашенко: закрытие границы не подтверждаем, обвинения отрицаем

"Украина категорически отвергает обвинения Александра Лукашенко о якобы поставках оружия. Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем", - отметил Николенко.

По его словам, от официального Минска Киев ожидает такой же позиции и чтобы граница между странами оставалась пространством безопасности.

"Политика нашего государства направлена ​​на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойной жизни в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права", - добавил представитель МИДа.

Николенко отметил, что заявления Лукашенко в отношении Украины как о внешней угрозе для Беларуси "укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения".

"Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвлечь белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, уважающего и защищающего права людей", - подчеркнул он.

Представитель МИД также отметил, что украинская сторона пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Беларуси. "От такого шага пострадает, прежде всего, белорусский народ", - резюмировал Николенко.