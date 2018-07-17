В МИД Украины заявили о дальнейшем содействии в расследовании катастрофы МН17

Российской ракетной системой "Бук" был сбит самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17

Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило о дальнейшем содействии в расследовании катастрофы МН17, в результате которой погибло 298 человек. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Отмечается, что в Украине поддерживают решение Нидерландов и Австралии в их инициативе привлечь РФ к ответственности за ее участие в крушении самолета рейса МН17, которое произошло в 2014 году на Донбассе.

"17 июля навсегда останется в памяти как трагический день ужасного террористического акта, унесшего жизни 298 людей. 4 года назад российской зенитно-ракетной системой "Бук" был сбит самолет Малайзийских авиалиний рейса MH17", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эта ракетная система принадлежала 53-й бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации, была незаконно доставлена на территорию Украины через неконтролированый участок украинско-российской государственной границы и поспешно вывезена обратно на территорию России после сбития самолета.

"Такие действия не только уголовно наказуемыми, но и является нарушением норм международного права", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Украина обратилась в Международный Суд ООН, где доказывает, что Российская Федерация такими своими действиями нарушает Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма.

"Сегодня нашей общей обязанностью и делом чести установить и привлечь к ответственности лиц, причастных к сбития самолета Малазийских авиалиний рейса MH17", - заявляют в МИД.

Так, уже четыре года Совместная следственная группа, в которую входят представители следственных органов и прокуроров из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, устанавливают виновных в катастрофе.

Напомним, что Британия призывает РФ признать ответственность за авиакатастрофу МН17.

12 июля Верховная рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о сотрудничестве по катастрофе MH17.