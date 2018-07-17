У МЗС України заявили про подальше сприяння у розслідуванні катастрофи МН17

Російською ракетною системою "Бук" було збито літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17

Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило про подальше сприяння у розслідуванні катастрофи МН17, внаслідок якої загинуло 298 людей. Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Зазначається, що в Україні підтримують рішення Нідерландів та Австралії у їхній ініціативі притягнути РФ до відповідальності за її участь в збитті літака рейсу МН17, яке сталось 2014 року на Донбасі.

"17 липня назавжди залишиться у пам’яті як трагічний день жахливого терористичного акту, що забрав життя 298 людей. 4 роки тому російською зенітно-ракетною системою "Бук" було збито літак Малайзійських авіаліній рейсу MH17", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ця ракетна система належала 53-ій бригаді протиповітряної оборони збройних сил Російської Федерації, була незаконно доправлена на територію України через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону і поспішно вивезена назад на територію Росії після збиття літака.

"Такі дії є не лише кримінально караними, але і є порушенням норм міжнародного права", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Україна звернулася до Міжнародного Суду ООН, де доводить, що Російська Федерація такими своїми діями порушує Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму.

"Сьогодні нашим спільним обов’язком і справою честі встановити та притягнути до відповідальності осіб, причетних до збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17", - заявляють у МЗС.

Так, вже чотири роки Спільна слідча група, до якої входять представники слідчих органів і прокурорів з Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, встановлюють винних у катастрофі.

Нагадаємо, що Британія закликає РФ визнати відповідальність за авіакатастрофу МН17.

Також 12 липня Верховна рада ратифікувала угоду з Нідерландами про співробітництво щодо катастрофи MH17.