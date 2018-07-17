Британия призывает РФ признать ответственность за авиакатастрофу МН17
Самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ
Великобритания призвала РФ признать свою ответственность за авиакатастрофу рейса малайзийских авиалиний МН17, в результате чего погибло 298 человек. Об этом говорится в заявлении главы Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Джереми Ханта.
Он подчеркнул, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ, которая базируется в российском городе Курск.
"Это еще один пример пренебрежения Российской Федерацией человеческой жизни и международной системы, основанной на правилах, и Россия должна ответить за свои действия", - заявил Хант.
"Соединенное Королевство полностью поддерживает Австралию и Нидерланды в их призыве к РФ признать ответственность государства и сотрудничать с ними в их усилиях по обеспечению правосудия в отношении жертв этой трагедии", - говорится в заявлении.
Как отмечается, Британия призывает РФ в полной мере сотрудничать со следствием и оказывать любую помощь, которую она запросит в соответствии с резолюцией 2166 Совета Безопасности ООН.
Напомним, что Большая семерка призывала Россию к сотрудничеству со следствием с катастрофы MH17 на Донбассе.
Также председатель Европейского Совета Дональд Туск призвал Россию признать свою ответственность в катастрофе рейса МН17.