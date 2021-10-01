В МИД Украины вызвали посла Грузии из-за задержания Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Грузии в Киеве. Причиной вызова дипломата стало задержание бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси.

"В Министерство иностранных дел пригласили руководителя посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства задержания Михаила Саакашвили", - сообщил Николенко.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение. По его словам, спецслужбы предприняли все меры, чтобы препятствия для задержания экс-президента Грузии были минимальными.

Позже в Офисе Саакашвили назвали его задержание провокацией.

После Саакашвили опубликовал видео, в котором сообщил, что он находится в Тбилиси и, скорее всего, его задержат. Он также призвал людей идти на выборы.