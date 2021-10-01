У МЗС України викликали посла Грузії через затримання Саакашвілі

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві. Причиною виклику дипломата стало затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі.

"До Міністерства закордонних справ запросили керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання Михайла Саакашвілі", - повідомив Ніколенко.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.

Пізніше в офісі Саакашвілі назвали його затримання провокацією.

Після Саакашвілі опублікував відео, в якому повідомив, що він знаходиться в Тбілісі і, швидше за все, його затримають. Він також закликав людей йти на вибори.