У МЗС України викликали посла Грузії через затримання Саакашвілі

Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві. Причиною виклику дипломата стало затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі.
Про це РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"До Міністерства закордонних справ запросили керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання Михайла Саакашвілі", - повідомив Ніколенко.
Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.
Пізніше в офісі Саакашвілі назвали його затримання провокацією.
Після Саакашвілі опублікував відео, в якому повідомив, що він знаходиться в Тбілісі і, швидше за все, його затримають. Він також закликав людей йти на вибори.