МИД Украины выразил позицию по Голанским высотам

Украина выполняет решения Совета безопасности ООН относительно статуса Голанских высот. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщает пресс-служба ведомства.

В резолюции говорится, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".

"Украина руководствуется уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривались Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967 года, № 465 от 1980 года, № 497 от 1981 года", - отметила Зеленко.

Зеленко отметила, что Украина "продолжает последовательно выступать за достижения всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке с учетом законных интересов безопасности Израиля".

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник, 26 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подчеркнем также, в МИД Сирии заявили, что решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов". Также выступил против решения Трампа Иран.