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МИД Украины выразил позицию по Голанским высотам


Украина продолжает последовательно выступать за достижения мирного урегулирования на Ближнем Востоке

Украина выполняет решения Совета безопасности ООН относительно статуса Голанских высот. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, сообщает пресс-служба ведомства.

В резолюции говорится, что "решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы".

"Украина руководствуется уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривались Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967 года, № 465 от 1980 года, № 497 от 1981 года", - отметила Зеленко.

Зеленко отметила, что Украина "продолжает последовательно выступать за достижения всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке с учетом законных интересов безопасности Израиля".

Напомним, президент США Дональд Трамп в понедельник, 26 марта, признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В частности, Трамп подписал соответствующий указ в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Подчеркнем также, в МИД Сирии заявили, что решение президента США Дональда Трампа признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами делает Вашингтон "врагом всех арабов". Также выступил против решения Трампа Иран.

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