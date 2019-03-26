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МЗС України висловив позицію по Голанським висотам


Україна продовжує послідовно виступати за досягнення мирного врегулювання на Близькому Сході

Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот. Про це повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, повідомляє прес-служба відомства.

В резолюції йдеться, що "рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної сили".

"Україна керується статутом ООН і виконує рішення Ради безпеки ООН. Питання Голанських висот неодноразово розглядалися Радою безпеки ООН, яка ухвалила відповідні рішення, зокрема резолюції № 242 від 1967 року, що № 465 від 1980 року, № 497 від 1981 року", - зазначила Зеленко.

Зеленко зазначила, що Україна "продовжує послідовно виступати за досягнення всеосяжного мирного врегулювання на Близькому Сході з урахуванням законних інтересів безпеки Ізраїлю".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в понеділок, 26 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Підкреслимо також, у МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом всіх арабів". Також виступив проти рішення Трампа Іран.

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