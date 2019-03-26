МЗС України висловив позицію по Голанським висотам

Україна виконує рішення Ради безпеки ООН щодо статусу Голанських висот. Про це повідомила прес-секретар МЗС України Катерина Зеленко, повідомляє прес-служба відомства.

В резолюції йдеться, що "рішення Ізраїлю встановити свої закони, юрисдикцію і управління на окупованих сирійських Голанських висотах є недійсним і не має міжнародної юридичної сили".

"Україна керується статутом ООН і виконує рішення Ради безпеки ООН. Питання Голанських висот неодноразово розглядалися Радою безпеки ООН, яка ухвалила відповідні рішення, зокрема резолюції № 242 від 1967 року, що № 465 від 1980 року, № 497 від 1981 року", - зазначила Зеленко.

Зеленко зазначила, що Україна "продовжує послідовно виступати за досягнення всеосяжного мирного врегулювання на Близькому Сході з урахуванням законних інтересів безпеки Ізраїлю".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп в понеділок, 26 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, Трамп підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Підкреслимо також, у МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом всіх арабів". Також виступив проти рішення Трампа Іран.