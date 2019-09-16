МИД Украины выразил обеспокоенность из-за атак на НПЗ в Саудовской Аравии

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с атаками на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее заявление МИД.

По сообщению МИД, Украина осуждает совершение террористического акта.

"МИД Украины выражает глубокую обеспокоенность в связи с диверсионно-террористическими атаками на объекты энергетической инфраструктуры на территории Королевства Саудовская Аравия, последним проявлением которых стали нападения на нефтеперерабатывающий завод в Абкайке и месторождение Хурайс 14 сентября 2019. В Украине решительно осуждают совершения этих терактов, которые ставят под угрозу жизнь мирных жителей Саудовской Аравии, экологическую безопасность региона и стабильность мирового рынка энергоресурсов", - говорится в сообщении.

Напомним, в субботу 14 сентября произошла атака беспилотников на один из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco.

Ответственность за нападение на саудовский НПЗ приняли йеменские повстанцы - хусити. Представитель хуситов рассказал, что атака на нефтяной объект Саудовской Аравии была совершена с помощью 10 дронов. Хусити подчеркнули, что нападения продолжатся, пока Саудовская Аравия не прекратит войну в Йемене.