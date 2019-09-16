МЗС України висловив стурбованість через атаку на НПЗ в Саудівській Аравії

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість у зв'язку з атаками на нафтопереробний завод (НПЗ) в Саудівській Аравії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну заяву МЗС.

За повідомленням МЗС, Україна засуджує вчинення терористичного акту.

"МЗС України висловлює глибоку стурбованість у зв'язку з диверсійно-терористичними атаками на об'єкти енергетичної інфраструктури на території Королівства Саудівська Аравія, останнім проявом яких стали напади на нафтопереробний завод в Абкайке і родовище Хурайс 14 вересня 2019. В Україні рішуче засуджують вчинення цих терактів, які ставлять під загрозу життя мирних жителів Саудівської Аравії, екологічну безпеку регіону і стабільність світового ринку енергоресурсів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в суботу 14 вересня сталася атака безпілотників на один з найбільших у світі нафтопереробних заводів саудівської компанії Saudi Aramco.

Відповідальність за напад на саудівський НПЗ взяли єменські повстанці - хуситі. Представник хуситів розповів, що атака на нафтовий об'єкт Саудівської Аравії була здійснена з допомогою 10 дронов. Хуситі підкреслили, що напади триватимуть, поки Саудівська Аравія не припинить війну в Ємені.