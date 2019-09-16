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Повстанцы предупредили о возможных новых атаках на НПЗ в Саудовской Аравии

Новости » В мире    16.09.2019 - 11:21
Повстанцы предупредили о возможных новых атаках на НПЗ в Саудовской Аравии
Фото: пожар на НПЗ (twitter.com)

Хусити призвали иностранцев покинуть опасную территорию

Йеменские повстанцы хусити, которые взяли на себя ответственность за атаку на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, призвали иностранцев покинуть опасную территорию из-за возможных будущих атак. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам повстанцев, НПЗ по прежнему являются целью для атаки.

"Нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco все еще являются целью и могут быть атакованы в любой момент", - сообщил представитель хусити Яхья Сареа.

Ранее повстанцы хусити назвали причиной атаки на НПЗ военную агрессию Саудовской Аравии в Йемене.

Напомним, атака беспилотников на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов саудовской компании Saudi Aramco произошла 13 сентября. В результате атаки цена на нефть марки Brent подорожала на 11 процентов, а нефть американской марки WTI на 10 процентов.

В Саудовской Аравии планируют, что к вечеру понедельника, 16 сентября, удастся восстановить треть объемов нефтедобычи. При этом, по прогнозам аналитиков, полностью восстановить работу удастся за месяцы.

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