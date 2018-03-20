МИД Украины требует допустить консула к Сенцову из-за ухудшения состояния его здоровья

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации срочно допустить консула к политзаключенному Олегу Сенцову из-за ухудшения состояния его здоровья. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"В связи с информацией об ухудшении состояния здоровья Олега Сенцова требуем от РФ срочно предоставить доступ консула", - отметила Беца.

У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я О.Сенцова, вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега #FreeSentsov — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 20, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Сенцов готов написать прошение о помиловании.

"Другого варианта не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе и Савченко (Надежда Савченко, - ред.), проходили через эту процедуру. Здесь ты либо пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать", - отметил его адвокат Дмитрий Динзе.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд России приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Ему были предъявлены обвинения в создании террористического сообщества и совершении двух терактов, а также в двух эпизодах незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ.

Обвинения были основаны, в частности, на показаниях одного из так называемых "террористов группы Сенцова" Геннадия Афанасьева, которого позже обменяли в Украину. По словам адвоката Сенцова, других доказательств причастности к "террористическому сообществу" в деле против режиссера не было. Афанасьев на суде заявил, что показания против Сенцова на стадии следствия были даны под принуждением.