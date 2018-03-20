МЗС України вимагає допустити консула до Сенцова через погіршення стану його здоров'я

Україна вимагає від РФ терміново допустити консула до Сенцова
Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації терміново допустити консула до політв'язня Олега Сенцова через погіршення стану його здоров'я. Про це у Twitter повідомила прес-секретар МЗС України Мар'яна Беца.
"У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я Олега Сенцова вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула", - зазначила Беца.
У зв'язку з інформацією про погіршення стану здоров'я О.Сенцова, вимагаємо від РФ терміново надати доступ консула до Олега #FreeSentsov— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 20, 2018
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенцов готовий написати прохання про помилування.
"Іншого варіанту не буде, швидше за все. Всі політв'язні, в тому числі й Савченко (Надія Савченко, - ред.), проходили через цю процедуру. Тут ти або пишеш та їдеш, або сидиш далі. Олег готовий написати", - зазначив його адвокат Дмитро Дінзе.
25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму. Йому були пред'явлені звинувачення у створенні терористичної спільноти та скоєнні двох терактів, а також у двох епізодах незаконного обігу зброї та вибухових речовин.
Звинувачення були засновані, зокрема, на свідченнях одного з так званих "терористів групи Сенцова" Геннадія Афанасьєва, якого згодом обміняли в Україну. За словами адвоката Сенцова, інших доказів причетності до "терористичного спільноті" у справі проти режисера не було. Афанасьєв на суді заявив, що свідчення проти Сенцова на стадії слідства були надані під примусом.