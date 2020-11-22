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МИД Украины сменил спикера

Автор: Александр Белоус

Новым спикером Министерства иностранных дел Украины назначен Олег Николенко. Он сменил на этой должности Екатерину Зеленко.

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Об этом сообщает МИД в Facebook.

По данным МИД, Николенко в 2008 году стал атташе посольства Украины в Ливии. После возвращения в Киев занимался регионом Северной Африки и Ближнего Востока.

Последние пять лет работал пресс-атташе в Постоянном представительстве Украины при ООН в Нью-Йорке.

Во время работы в ООН был избран на должность вице-председателя комитета ООН по информации, принимал участие в реформировании информационной политики ООН в контексте противодействия пандемии COVID-19.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Екатерину Зеленко чрезвычайным и полномочным послом Украины в Республике Сингапур. С ноября 2018 года она отвечала за взаимодействие со средствами массовой информации и информационно-разъяснительную работу в МИД.

В сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначение послов в Тунисе и Нигерии. Ими стали Владимир Хоманец и Валерий Кирдоду.

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