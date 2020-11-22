МЗС України змінив спікера

Новим речником Міністерства закордонних справ України призначений Олег Ніколенко. Він змінив на цій посаді Катерину Зеленко.

Про це повідомляє МЗС у Facebook.

За даними МЗС, Ніколенко у 2008 році став аташе посольства України в Лівії. Після повернення до Києва займався регіоном Північної Африки та Близького Сходу.

Останні п'ять років працював речником Постійного представництво України при ООН у Нью-Йорку.

Під час роботи в ООН був обраний на посаду віце-голови комітету ООН з питань інформації, брав участь в реформуванні інформаційної політики ООН в контексті протидії пандемії COVID-19.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур. З листопада 2018 року вона відповідала за взаємодію із засобами масової інформації та інформаційно-роз'яснювальну роботу у МЗС.

У вересні 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення послів в Тунісі та Нігерії. Ними стали Володимир Хоманець і Валерій Кирдоду.