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МЗС України: резолюція ООН є важливою частиною з деокупації територій

Новини » Політика     10.12.2019 - 12:13
МЗС України: резолюція ООН є важливою частиною з деокупації територій
Фото: Міністерство закордонних справ України (РБК-Україна)

МЗС подякувало ООН за підтримку в боротьбі з російською агресією

Міністерство закордонних справ України заявило, що прийнята резолюція Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй (ООН) по Криму є важливою складовою зусиль з деокупації українських територій. Про це йдеться в офіційному коментарі МЗС України.

Як повідомили в МЗС, прийняття резолюції продемонструвало занепокоєння міжнародного співтовариства діями Росії по мілітаризації Кримського півострова. Також у міністерстві відзначили важливість цього документа в боротьбі за деокупації українських територій.

"Оновлена резолюція є важливою складовою зусиль України з де-окупації тимчасово окупованих територій нашої країни, а також відновлення безпеки і стабільності в регіоні Чорного та Азовського морів", - відзначили в МЗС.

Нагадаємо, 9 грудня Генасамблея ООН схвалила резолюцію по Криму, в якій закликає Росію вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України. Резолюція закликає Росію вивести війська і припинити окупацію Криму. За проголосували 63 представника, 19 виступили проти.

Раніше, 14 листопада, третій комітет Генасамблеї ООН підтримав проект оновленої резолюції по Криму. Проект резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документа.

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