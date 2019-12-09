Украина поблагодарила за поддержку резолюции ООН по Крыму

Иллюстративное фото (twitter.com/Верховная рада)

В ООН призвали Россию вывести войска и прекратить оккупацию Крыма

Украина поблагодарила государства, которые выступили за поддержку резолюции ООН по Крыму 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

Как известно, резолюция касается проблемм милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма.

"Мы искренне благодарим все государства-члены, которые сегодня выступили соавтором и поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, касающийся проблемы милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма и некоторых районов Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН.

РБК-Украина писало, что резолюцию ООН по Крыму не поддержали 19 стран. Так, против резолюции проголосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.