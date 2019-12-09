ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина поблагодарила за поддержку резолюции ООН по Крыму

Новости » Политика     09.12.2019 - 22:25
Украина поблагодарила за поддержку резолюции ООН по Крыму
Иллюстративное фото (twitter.com/Верховная рада)

В ООН призвали Россию вывести войска и прекратить оккупацию Крыма

Украина поблагодарила государства, которые выступили за поддержку резолюции ООН по Крыму 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Постоянного представительства Украины при ООН.

Как известно, резолюция касается проблемм милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма.

"Мы искренне благодарим все государства-члены, которые сегодня выступили соавтором и поддержали проект резолюции Генассамблеи ООН, касающийся проблемы милитаризации Российской Федерацией оккупированного Крыма и некоторых районов Черного и Азовского морей", - говорится в сообщении.

Украина поблагодарила за поддержку резолюции ООН по Крыму

Напомним, Генеральная ассамблея ООН в понедельник, 9 декабря, одобрила резолюцию по Крыму, в которой призывает Россию вывести свои войска с полуострова и прекратить оккупацию территории Украины. Резолюцию по Крыму поддержали представители 63 государств-участниц Генассамблеи ООН.

РБК-Украина писало, что резолюцию ООН по Крыму не поддержали 19 стран. Так, против резолюции проголосовали Армения, Беларусь, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Кыргызстан, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Филиппины, Россия, Сербия, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

Опубликован список стран, которые не поддержали резолюцию ООН по Крыму Меджлис обсудил аннексию Крыма с послом Франции
Новости Украины ООНКрым
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь