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МИД Украины о протестах в Беларуси: прокладывать путь дубинками - путь в никуда

Киев, Понедельник 24 августа 2020 12:01
МИД Украины о протестах в Беларуси: прокладывать путь дубинками - путь в никуда
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина призывает не отвергать Беларусь дружеские советы

Министерство иностранных дел Украины призвало Беларусь отказаться от силового пути урегулирования конфликта. Также в МИД посоветовали Минск не отвергать дружеские советы.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В МИД отметили, что Беларусь является соседним государством, с которым Украина всегда стремилась и стремиться к дружеским отношениям.

"Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда", - говорится в сообщении.

Также в МИД пожелали Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Беларуси Александр Лукашенко должен иметь смелость назначить новые выборы, поскольку только так возможно урегулировать политический кризис в этой стране.

Позже в МИД Беларуси выступили с заявлением, что не нуждаются в советах украинского президента.

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