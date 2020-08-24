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МЗС України про протести в Білорусі: прокладати шлях кийками - шлях в нікуди

Київ, Понеділок 24 серпня 2020 12:01
МЗС України про протести в Білорусі: прокладати шлях кийками - шлях в нікуди
Фото: МЗС України (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна закликає не відкидати Білорусь дружні поради

Міністерство закордонних справ України закликало Білорусь відмовитися від силового шляху врегулювання конфлікту. Також в МЗС порадили Мінськ не відкидати дружні поради.

Про це йдеться в заяві МЗС України.

У МЗС зазначили, що Білорусь є сусідньою державою, з яким Україна завжди прагнула і прагне до дружніх відносин.

"Розуміємо емоційну перевантаженість колег з білоруського МЗС, але радимо не відкидати цінних дружніх порад. Досвід української революції Гідності вчить саме тому, що не слухати думку суспільства і порад друзів, а замість цього прокладати собі шлях вперед кийками - це шлях в нікуди", - йдеться в повідомленні.

Також в МЗС побажали Білорусі гідно пройти всі випробування, зміцнити свою незалежність і демократію.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що глава Білорусі Олександр Лукашенко повинен мати сміливість призначити нові вибори, оскільки тільки так можливо врегулювати політичну кризу в цій країні.

Пізніше у МЗС Білорусі виступили із заявою, що не потребують порад українського президента.

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