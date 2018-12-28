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В МИД Украины прокомментировали появление забора на админгранице с Крымом

Новости » Политика    28.12.2018 - 16:57
В МИД Украины прокомментировали появление забора на админгранице с Крымом
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

РФ остается ответственным за оккупацию Крыма

Возведение Россией у админграницы с материковой частью Украины 60-километрового забора в аннексированом Крыму не изменит статус полуострова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Twitter Екатерину Зеленко.

Она подчеркнула, что Россия остается ответственным за оккупацию украинского полуострова.

"Сооружение государством-оккупантом мостов, заборов или ограждений ничего не изменит в статусе украинского Крыма. Правовая ответственность кремлевского оккупационного режима за преступления неизбежна", - написала она.

В МИД Украины прокомментировали появление забора на админгранице с КрымомНапомним, в России заявили, что на границе оккупированного Крыма и материковой Украины завершено строительство заграждения и настройки системы сигнализационных датчиков. Комплекс, строительство которого началось в 2015 году, введен в эксплуатацию.

Инженерные сооружения состоят из двух комплексов на расстоянии свыше 60 километров: первый состоит из вибрационных датчиков, второй - с радіопроменевих датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляции.

РБК-Украина сообщало, в Государственной пограничной службе Украине прокомментировали заявление российского ФСБ о возведении возле админграницы  с материковой частью Украины забора в аннексированом Крыму.

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