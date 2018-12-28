У МЗС України прокоментували появу паркану на адмінкордоні з Кримом

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

РФ залишається відповідальною за окупацію Криму

Зведення Росією біля адмінкордону з материковою частиною України 60-кілометрового паркану в анекованому Криму не змінить статус півострову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Міністерства закордонних справ у Twitter Катерину Зеленко.

Вона наголосила, що Росія залишається відповідальною за окупацію українського півострова.

"Спорудження державою-окупантом мостів, парканів чи огорож нічого не змінить у статусі українського Криму. Правова відповідальність кремлівського окупаційного режиму за злочини є неминучою", - написала вона.

Нагадаємо, у Росії заявили, що на межі окупованого Криму і материкової України завершено будівництво загородження і налаштування системи сигналізаційних датчиків. Комплекс, будівництво якого почалося 2015 року, введено в експлуатацію.

Інженерні споруди складаються з двох комплексів на відстані понад 60 кілометрів: перший складається з вібраційних датчиків, другий - з радіопроменевих датчиків із відеокамерами нічного бачення і можливістю відеотрансляції.

РБК-Україна повідомляло, у Державній прикордонній службі Україні прокоментували заяву російської ФСБ про зведення біля адмінкордону з материковою частиною України паркану в анекованому Криму.