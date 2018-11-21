У МЗС України прокоментували обрання Кім Чон Яна головою Інтерполу

Фото: Кім Чон Ян (interpol int)

Кім Чон Яна обрали главою організації сьогодні на сесії Генасамблеї Інтерполу

Міністерство закордонних справ привітало обрання представника Республіки Корея Кім Чон Яна на посаду голови Інтерполу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Зокрема, у відомстві зазначили, що "Україна всіляко підтримуватиме його зусилля задля зміцнення ефективності і авторитету цього важливого механізму глобального правоохоронного співробітництва".

"З моменту, коли Росія зробила спробу отримати контроль над Інтерполом, висунувши свого кандидата на посаду глави цієї організації, українські дипломати, наша національна поліція провели активну кампанію з країнами-партнерами. Ця ситуація ще раз підкреслила важливість посилення взаємодії демократичних країн світу на всіх багатосторонніх майданчиках для потреб недопущення використання міжнародних організацій для здійснення Москвою своїх недоброчесних і агресивних планів", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Кім Чон Яна обрали головою Інтерполу сьогодні на сесії Генеральної асамблеї організації.

До цього, очільником Інтерполу був Мен Хунвей. У жовтні стало відомо про його зникнення. Пізніше в Китаї повідомили, що він перебуває під слідством. Його затримали для допиту. 7 жовтня, після арешту, він подав у відставку. Виконуючим обов'язки президента став Кім Чен Ян.

Нагадаємо, одним з головних кандидатів на цю посаду був представник Росії Олександр Прокопчук, який з 2016 року обіймав посаду віце-президента організації. Постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться йому братом.

Україна виступила проти призначення Прокопчука. Зокрема, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить Олександр Прокопчук. Він також зазначив, що таке призначення "є абсурдним і таким, що суперечить духу і цілям організації".