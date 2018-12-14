МИД Украины призвал страны ОЧЭС ввести санкции против России

Фото: заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС (mfa.gov.ua)

Заместитель министра иностранных дел Украины призвал предоставить Украине помощь для защиты территориальной целостности

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что агрессивная политика России угрожает безопасности и экономическому сотрудничеству в регионе Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом он заявил на 39-м заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОЧЭС в Баку, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Украины.

По словам Боднара, только восстановление мира и стабильности в регионе, суверенитета и территориальной целостности стран-членов ОЧЭС в рамках международно признанных границ может обеспечить прочную основу для развития экономического сотрудничества в Черноморском регионе.

"Заместитель министра осудил продолжающуюся агрессию России против Украины, в частности сделав упор на вооруженной провокации России в Азовском море, захвате украинских моряков и судов, нарушении свободы судоходства в Азовском море, блокировании украинских портов Бердянск и Мариуполь", - говорится в сообщении.

Боднар призвал ввести санкции против России и предоставить Украине помощь для защиты территориальной целостности и суверенитета Украины в рамках международно признанных границ.

Напомним, 13 декабря саммит Европейского союза принял требование к России о немедленном освобождении военнопленных украинских моряков, захваченных в Керченском проливе.

Также президент Европейского совета Дональд Туск сообщал о решении саммита Европейского союза о продлении экономических санкций против Российской Федерации. Он отметил, что причиной продления ограничений в отношении граждан и организаций России является "нулевой прогресс в реализации минских соглашений".