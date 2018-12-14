В Минобороны подтвердили информацию о потерях ООС на Донбассе

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 22 обстрела со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 13 декабря, в ходе боевых действий погибли двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Гуцуляка.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 22 обстрела со стороны пророссийских боевиков.

"Вчера, в результате боевых действий обороны Украины от вооруженной агрессии РФ погибли двое наших военнослужащих, 1973 и 1996 годов рождения", - сообщил Гуцуляк.

Кроме того, по данным ведомства, по состоянию на 12 часов 14 декабря на Донбассе уже зафиксировано 4 обстрела со стороны российско-оккупационных войск. Потерь вследствие боевых действий от начала текущих суток среди украинских военных нет.

Напомним, ранее сообщалось, что пророссийские боевики на линии разграничения пытались взорвать водопровод Северский Донец - Донбасс.

Отметим, за минувшие сутки контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе пересекли более 41,5 тыс. человек и 4,8 тысячи транспортных средств.