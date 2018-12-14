МЗС України закликав країни ОЧЕС ввести санкцій проти Росії

Фото: засідання Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОЧЕС (mfa.gov.ua)

Заступник міністра закордонних справ закликав надати Україні допомогу для захисту територіальної цілісності

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що агресивна політика Росії загрожує безпеці та економічній співпраці в регіоні Організації чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС). Про це він заявив на 39-му засіданні Ради міністрів закордонних справ країн-членів ОЧЕС в Баку, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС України.

За словами Боднара, лише відновлення миру і стабільності в регіоні, суверенітету і територіальної цілісності країн-членів ОЧЕС у межах міжнародно визнаних кордонів може забезпечити міцну основу для розвитку економічного співробітництва в Чорноморському регіоні.

"Заступник міністра засудив триваючу агресію Росії проти України, зокрема зробивши наголос на збройній провокації Росії в Азовському морі, захопленні українських моряків і суден, порушенні свободи судноплавства в Азовському морі, блокуванні українських портів Бердянськ і Маріуполь", - йдеться у повідомленні.

Боднар закликав ввести санкції проти Росії і надати Україні допомогу для захисту територіальної цілісності та суверенітету України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

Нагадаємо, 13 грудня саміт Європейського союзу ухвалив вимогу до Росії щодо негайного звільнення військовополонених українських моряків, захоплених у Керченській протоці.

Також президент Європейської ради Дональд Туск повідомляв про рішення саміту Європейського союзу щодо продовження економічних санкцій проти Російської Федерації. Він зазначив, що причиною продовження обмежень щодо громадян та організацій Росії є "нульовий прогрес у реалізації мінських угод".