МИД Украины призвал Польшу прекратить расследование в отношении председателя Украинского общества

Куприяновича обвиняют в "оскорблении польской нации"

Министерство иностранных дел Украины (МИД) призвало Польшу прекратить преследование председателя Украинского общества в Люблине Григория Куприяновича. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар на своем странице в Twitter.

По словам Боднара, во время встречи с послом Польши в Украине Яном Пекло и коллегами стороны обсудили пути решения актуальных вопросов украинско-польских отношений.

Фото: встреча Боднара с послом Польши в Украине Яном Пекло и коллегами

"Призвал прекратить уголовное преследование историка Григория Куприяновича, председателя Украинского общества в Люблине", - написал Боднар.

Отметим, ранее Куприянович сравнил преступления польских подпольщиков в отношении украинского населения Холмщины и украинских националистов против поляков на Волыни во время Второй мировой войны.

В свою очередь, окружная прокуратура в городе Замосць Люблинского воеводства начала расследование высказываний Куприяновича.

Речь идет о статье Уголовного кодекса, которая касается публичного оскорбления польского народа или Республики, наказывается лишением свободы до трех лет.

Издание "Люблинский курьер" указывает, что дело относительно высказываний Куприяновича открыли 14 августа, однако пока официальных обвинений не выдвигали.

Сам польский историк украинского происхождения свою вину отрицает и считает, что действия власти могут привести к ухудшению польско-украинских отношений.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко призвал Польшу посмотреть положение об украинцах в законе об Институте национальной памяти.

По его словам, Украина поддерживает инициативу относительно пересмотра изменений польского законодательства об Институте национальной памяти'яти.