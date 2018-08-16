В Польше начали расследование против главы Украинского общества, - СМИ

Куприяновича обвиняют в "оскорблении польской нации"

Окружная прокуратура города Замосць Люблинского воеводства начала расследование из-за высказывания главы Украинского общества Григория Куприяновича. Об этом сообщает Onet.

Речь идет о высказываниях Куприяновича, которые он сделал в ходе памятных мероприятий в Сагрине, посвященных чествованию украинцев, убитых там польским вооруженным подпольем в 1944 году.

Куприяновичу инкриминируют статью Уголовного кодекса, что касается публичного оскорбления польского народа или Республики. Наказание по этой статье, лишение свободы до трех лет.

Кроме того, издание IAR сообщило, что официальных обвинений Куприяновичу пока выдвинуто не было. Прокуратура будет изучать видеоролик с выступлением председателя Украинского общества и выяснять все обстоятельства этих высказываний.

"Я удивлен решением районной прокуратуры в Замостье. Я не знаю, в каком месте моего выступления можно найти основания для начала расследования "относительно публичного оскорбления польской нации", - заявил Куприянович.

Также, он отметил, что если причиной этого являются исторические факты, о которых он упомянул в Сагрине, то обвинение должно быть направлено против лиц, совершивших эти преступления, а не против него самого.

"Решение прокурора начать расследование кажется абсолютно иррациональным, и даже гротескным. К сожалению, последствия всех этих мер уже видны. Это, с одной стороны, рост антиукраинских настроений в определенных кругах, с другой - рост беспокойства и опасений украинской православной общины в нашем регионе", - добавил представитель украинского меньшинства в Польше.

Отмечается, что в прокуратуру обратился люблинский воевода Пшемыслав Чарнек, который считает, что председатель Украинского общества во время своего выступления сравнил события в Сагрине 1944 года с событиями на Волыни в 1943 году.

"Памятные мероприятия в Сагрине, организованные в тот же день, когда отмечали 75 годовщину событий на Волыни, были одной большой провокацией", - заявил Чарнек.

Кроме того, Куприянович заявил, что обратится к премьер-министру Польши с вопросом, являются ли действия люблинского воеводы официальной позицией правительства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Петр Порошенко призвал Польшу пересмотреть положение о украинцах в законе об институте национальной памяти. По его словам, Украина поддерживает инициативу относительно пересмотра изменений польского законодательства о Институте национальной памяти.