МЗС України закликало Польщу припинити розслідування щодо голови Українського товариства

Купріяновича звинувачують в "образі польської нації"

Міністерство закордонних справ України (МЗС) закликало Польщу припинити переслідування голови Українського товариства в Любліні Григорія Купріяновича. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар на своїй сторінці у Twitter.

За словами Боднара, під час зустрічі з послом Польщі в Україні Яном Пєкло і колегами сторони обговорили шляхи вирішення актуальних питань українсько-польських відносин.

Фото: зустріч Боднара з послом Польщі в Україні Яном Пєкло і колегами

"Закликав припинити кримінальне переслідування історика Григорія Купріяновича, голови Українського товариства в Любліні", - написав Боднар.

Зазначимо, раніше Купріянович порівняв злочини польських підпільників щодо українського населення Холмщини та українських націоналістів проти поляків на Волині під час Другої світової війни.

В свою чергу, окружна прокуратура у місті Замостя Люблінського воєводства почала розслідування висловлювань Купріяновича.

Йдеться про статтю Кримінального кодексу, що стосується публічної образи польського народу або Республіки Польща, що карається позбавленням волі до трьох років.

Видання "Люблінський кур'єр" вказує, що справу щодо висловлювань Купріяновича відкрили 14 серпня, проте поки що офіційних звинувачень не висували.

Сам польський історик українського походження свою вину заперечує та вважає, що дії влади можуть призвести до погіршення польсько-українських відносин.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко закликав Польщу переглянути положення про українців у законі про Інститут національної пам'яті.

За його словами, Україна підтримує ініціативу щодо перегляду змін до польського законодавства про Інститут національної пам'яті.