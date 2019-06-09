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Евросоюз признал коалицию и новое правительство Молдовы

Новости » Политика    09.06.2019 - 18:50
Евросоюз признал коалицию и новое правительство Молдовы
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

В ЕС призвали к спокойствию и сдержанности

Европейский союз на уровне Еврокомиссии и Высокого представителя по вопросам внешней политики считают легитимным избрание нового правительства в Молдове. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Комиссара по вопросам соседства Иоганнесы Хан и Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики Федерики Могерини.

"Европейский союз хорошо принимает к сведению решения, принятые вчера парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правительственной коалиции", - говорится в заявлении.

Также они заявили, что готовы работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, которые закреплены в Соглашении об ассоциации.

"Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это также прежде всего то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова", - заявили в ЕС.

Также они призвали к спокойствию и сдержанности настаивия на том, что между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения должен оставаться диалог.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Совете Европы призвали власти Молдовы выполнить решение Конституционного суда. Официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген призвал власти Молдовы соблюдать принципы верховенства закона и выполнять решение Конституционного суда страны.

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