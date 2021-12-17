МИД Украины о предложениях Кремля: главная проблема безопасности в Европе - агрессия РФ

"В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на распространенные МИД Российской Федерации российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности", - отметил Николенко.

Он добавил, что положения российских проектов напрямую затрагивают Украину. В связи с этим в МИДе подчеркнули, что только украинцы и члены НАТО имеют право решать вектор дальнейшего развития своих отношений, в том числе и в вопросе вступления в Альянс.

Николенко уточнил, что такую же позицию разделяет и Североатлантический альянс. По его словам, это подтверждается заявлением НАТО от 16 декабря 2021 года.

"Отмечаем общепризнанный факт - главной проблемой безопасности евроатлантического пространства в настоящее время является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях", - добавил представитель МИД.

Он указал, что именно свертывание эскалации и прекращение развязанного Россией международного вооруженного конфликта - это лучшая гарантия безопасности на европейском континенте.

"В связи с этим призываем Россию, в качестве первых конструктивных шагов для достижения этой цели, безотлагательно и безоговорочно вернуться к конструктивной повестке дня и уже сейчас начать выполнение минских соглашений и договоренностей лидеров нормандского формата", - сказал Николенко.

Среди согласованных на Парижском саммите нормандской четверки в 2019 году он выделил: