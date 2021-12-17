МЗС України про пропозиції Кремля: головна проблема безпеки в Європі - агресія РФ

"У Міністерстві закордонних справ України звернули увагу на поширені МЗС Російської Федерації російські проєкти договору з США і угоди з НАТО про так звані гарантії безпеки", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що положення російських проєктів безпосередньо зачіпають Україну. У зв'язку з цим у МЗС наголосили, що лише українці та члени НАТО мають право вирішувати вектор подальшого розвитку своїх відносин, у тому числі й щодо вступу до Альянсу.

Ніколенко уточнив, що таку саму позицію поділяє і Північноатлантичний альянс. За його словами, це підтверджується заявою НАТО від 16 грудня 2021 року.

"Наголошуємо на загальновизнаному факті - головною проблемою безпеки євроатлантичного простору в цей час є озброєна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях", - додав представник МЗС.

Він зазначив, що саме згортання ескалації та припинення розв'язаного Росією міжнародного збройного конфлікту – це найкраща гарантія безпеки на європейському континенті.

"У цьому зв'язку закликаємо Росію, як перші конструктивні кроки для досягнення цієї мети, невідкладно і беззастережно повернутися до конструктивного порядку денного і вже зараз розпочати виконання мінських угод і домовленостей лідерів нормандського формату", - сказав Ніколенко.

Серед узгоджених на Паризькому саміті нормандської четвірки у 2019 році він виділив: