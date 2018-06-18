МИД Украины поздравило Македонию с переименованием

В МИД считают, что "это важное решение открывает новую эру в македонско-греческих отношениях"

Министерство иностранных дел (МИД) Украины приветствует подписание договора между Грецией и Македонией о переименовании бывшей югославской республики в Республику Северная Македония. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

"Подписание указанного документа будет способствовать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства не только в Балканском регионе, но и на всем Европейском континенте", - говорится в сообщении.

Также в МИД считают, что "это важное решение открывает новую эру в македонско-греческих отношениях".

"Подписание указанного документа будет способствовать укреплению безопасности, созданию климата взаимного доверия и партнерства не только в Балканском регионе, но и на всем Европейском континенте", - уверены в МИД.

Напомним, сегодня стало известно, что правительство Македонии приняло законопроект о ратификации соглашения о переименовании страны.