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МЗС України привітало Македонію з перейменуванням

НовиниСуспільство    18.06.2018 - 16:51
Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)
Фото: будівля МЗС (РБК-Україна)

У МЗС вважають, що "це важливе рішення відкриває нову еру в македонсько-грецьких відносинах"

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вітає підписання договору між Грецією та Македонії щодо перейменування колишньої югославської республіки в Республіку Північна Македонія. Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

"Підписання зазначеного документа сприятиме зміцненню безпеки, створенню клімату взаємної довіри та партнерства не тільки в Балканському регіоні, але і на всьому Європейському континенті", - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС вважають, що "це важливе рішення відкриває нову еру в македонсько-грецьких відносинах".

"Підписання зазначеного документа сприятиме зміцненню безпеки, створенню клімату взаємної довіри і партнерства не тільки в Балканському регіоні, але і на всьому Європейському континенті", - впевнені в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд Македонії прийняв законопроект про ратифікацію угоди про перейменування країни.

Клімкін сьогодні з робочим візитом відвідає Ізраїль Єврорада може незабаром почати переговори про вступ Македонії в ЄС, - Могеріні 
Теги публікації: МЗС, Македония, переименование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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