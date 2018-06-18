МЗС України привітало Македонію з перейменуванням

У МЗС вважають, що "це важливе рішення відкриває нову еру в македонсько-грецьких відносинах"

Міністерство закордонних справ (МЗС) України вітає підписання договору між Грецією та Македонії щодо перейменування колишньої югославської республіки в Республіку Північна Македонія. Про це повідомляє офіційний сайт відомства.

"Підписання зазначеного документа сприятиме зміцненню безпеки, створенню клімату взаємної довіри та партнерства не тільки в Балканському регіоні, але і на всьому Європейському континенті", - йдеться у повідомленні.

Також у МЗС вважають, що "це важливе рішення відкриває нову еру в македонсько-грецьких відносинах".

"Підписання зазначеного документа сприятиме зміцненню безпеки, створенню клімату взаємної довіри і партнерства не тільки в Балканському регіоні, але і на всьому Європейському континенті", - впевнені в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що уряд Македонії прийняв законопроект про ратифікацію угоди про перейменування країни.